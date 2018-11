POL-NOM: Verkehrsunfall - Alkoholisierter Berufskraftfahrer

Northeim (ots) - Bundesstraße 3 in Höhe Edesheim - Dienstag, 20. November 2018, gegen 01.38 Uhr

EDESHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 01.38 Uhr kam es auf der B 3 in Höhe Edesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 55 Jahre alter Einbecker war mit einem mit Rüben beladenen Sattelzug auf der B 3 von Northeim in Richtung Einbeck unterwegs. Während der Fahrt hörte der Kraftfahrer laute Geräusche und vermutete einen Schaden an seinem Lkw oder Auflieger. In Höhe Edesheim hielt er am rechten Fahrbahnrand an und schaltete die Warnblinkanlage ein. Kurz darauf näherte sich aus Richtung Northeim ein weiterer Sattelzug. Nahezu ungebremst prallte dieser Sattelschlepper mit seiner rechten Fahrzeugseite hinten links gegen den stehenden Sattelzug.

Der Unfallverursacher geriet nach dem Anstoß über die Gegenfahrbahn auf den Radweg. Hier beschädigte er zwei Leitpfosten, bevor er seine Fahrt auf der B 3 in Richtung Einbeck fortsetzte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der mit einem Bagger beladene Sattelschlepper von der Einbecker Polizei wenig später in Einbeck gestoppt.

Am Steuer des Sattelschleppers aus Baden-Württemberg saß ein 54 Jahre alter Berufskraftfahrer. Bei einem Test wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,52 Promille festgestellt. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

