POL-NOM: Auto aufgebrochen

Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße - In der Nacht zum Montag, 19. November 2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Hillerser Straße bei einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes-Benz Citan eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurden aus dem Hochdachkombi eine Aufmaßtasche, zwei Lasermessgeräte und ein Winkelmesser. Einer Montagefirma entstand dadurch ein Schaden von ca. 700 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

