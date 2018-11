POL-NOM: Verkehrsunfallfluchten

Osterode (ots) - Osterode/Dorste, Hinter der Kirche, 16.11.18, 14.20 Uhr Osterode, Scheerenberger Straße, 16.11.18, 18.30 Uhr - 20.25 Uhr

OSTERODE (US) Am Freitag ereigneten sich im Altkreis Osterode zwei Unfallfluchten. In Dorste, Hinter der Kirche, hatte eine Zeugin die Straftat beobachtet und diese gemeldet. Hier hatte eine 18 Jahre junge Frau mit ihrem PKW das Fahrzeug eines 59-Jähr. Einwohners aus Osterode touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden i.H.v. 1000,-- Euro zu begleichen. Ebenfalls einen Schaden i.H.v. 1000,-- Euro hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Osterode, in der Scheerenberger Straße, verursacht. Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios hatte dieser den PKW des 21jähr. Mannes aus Osterode an der Heckstoßstange beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

