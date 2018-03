POL-SE: Pinneberg - Unfallzeugen gesucht - Autofahrer geflüchtet

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 27.02.2018, ist es in Pinneberg in der Oeltingsallee zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Gegen 11:30 Uhr überquerte eine 83-jährige Frau zu Fuß die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 35, als sie durch einen aus Richtung Osterholder Allee herannahenden, dunklen PKW erfasst wurde. Die Frau prallte auf die Motorhaube und blieb auf dieser zunächst liegen. Als der PKW anschließend in die Richard-Köhn-Straße abbog, fiel die Frau von der Motorhaube auf die Fahrbahn. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die angefahrene Person zu kümmern.

Eine männliche Person half der Frau auf und kümmerte sich um sie.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04101 / 202-0 an die Polizei in Pinneberg zu wenden. Insbesondere wird der Mann, der sich um die Frau gekümmert hat, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

