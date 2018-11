POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots) - USLAR/VOLPRIEHAUSEN (stüw.) Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 17.11.2018, zwischen 06.30 und 19.30 Uhr, in Volpriehausen, Schlesier Straße, ein auf einem Privatparkplatz abgestellten Pkw einer 50-jährigen Frau aus Uslar. Der Lack des Pkw wurde zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Täterhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

