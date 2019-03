Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

56379 Holzappel, Im Knappestück (ots)

Holzappel. In der Zeit von Donnerstag, den 07.03.19, 19.00 Uhr und Freitag, den 08.03.2019, 10.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Zafira an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Aufgrund der Örtlichkeit und des Schadens wurde der Unfall vermutlich durch einen abbiegenden LKW/Sattelzug verursacht. Am PKW konnten blaue und orange Farbsplitter festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Diez: 06432/6010

