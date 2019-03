Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperliche Auseinandersetzungen

Hachenburg (ots)

In der Nacht vom Samstag, 09.03.19 zum Sonntag, 10.03.2019 kam es im Innenstadtbereich von Hachenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Personen wurden hierbei verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Beteiligten sind flüchtig. Zuvor war es bereits zur Körperverletzung im Bereich einer Hachenburger Kneipe gekommen, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Mann eine Türe zuschlug und hierdurch eine dahinter befindliche Frau verletzte. Die Polizei in Hachenburg fragt in diesem Zusammenhang, wer sachdienliche Angaben zu den Auseinandersetzungen im Bereich Neumarkt machen kann. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

