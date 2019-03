Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Widerstand gegen Polizeibeamte

Hachenburg (ots)

Am 10.03.19, gg. 00:40 Uhr, wurden Beamte der PI Hachenburg zu einem Hausfriedensbruch in der Leipziger Straße gerufen. Einem 25jährigen wurde dort ein Hausverbot erteilt, dieser zeigte sich jedoch nicht einsichtig und reagierte aggressiv auf die eintreffenden Polizeibeamten. Nachfolgend ging er die Beamten körperlich an, so dass der Einsatz von polizeilichen Hilfsmitteln erforderlich war. Der 24jährige konnte letztlich überwältigt und somit ruhig gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

