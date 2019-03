Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Briefkasten

Steinebach an der Wied (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 07.03.19 bis 08.03.19, 15:17 Uhr, der Briefkasten an einem Wohnhaus in Steinebach/Wied, dortiger Mühlenweg, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine zweistellige Summe beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.

