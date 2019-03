Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter wird durch Bewohnerin angetroffen

Arzbach, Römerstraße (ots)

Am Freitag, den 08.03.2019 wird gegen 23 h die hiesige Dienststelle über einen aktuellen Einbruch, in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Arzbach in Kenntnis gesetzt. Die Örtlichkeit wird umgehend mit starken Kräften aufgesucht. Vor Ort wird bekannt, dass die zum Tatzeitpunkt bereits schlafende Schwiegertochter, des vor Ort wohnenden älteren Ehepaars, durch laute Geräusche sowie Taschenlampenschein im Treppenhaus geweckt wurde. Bei sofortiger Nachschau traf die 37 -jährige dann im Hausflur auf einen unbekannten, ca. 170 cm großen Mann, der ihr umgehend mit einer starken Taschenlampe ins Gesicht leuchtete und sich im Anschluss fluchtartig über die rückwärtig gelegene Terrasse entfernte. Im Nachgang wird bekannt, dass neben 500 EUR Bargeld auch Schmuck im geschätzten Gesamtwert von ca. 7000 EUR fehlen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich umgehend auf der hiesigen Dienststelle zu melden!

