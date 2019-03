Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht.

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 07.03.2019, 13:00 Uhr und Freitag, dem 08.03.2019, 04:45 Uhr, beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen in der Höhenstr. in Höhr-Grenzhausen geparkten Pkw. Der Fahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle Zeugen werden gebeten, sich unter der 02624/94020 mit der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell