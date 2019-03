Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Ohne Führerschein ist das ganze Jahr Aschermittwoch -

65582 Diez (ots)

Leider gilt das Motto einer Präventionskampagne der Polizei nun tatsächlich für einen 52 Jahre alten Mann aus dem Raum Limburg: Am Dienstagnachmittag wurde der PI Diez gegen 17:30 Uhr ein Pkw gemeldet, der sehr unsicher durch das Stadtgebiet fahre. Die Beamten stellten das Fahrzeug in der Limburger Straße fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille, so dass eine Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren sowie die Sicherstellung des Führerscheines die vorläufigen Folgen waren.

