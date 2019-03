Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Dahlheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 05.03.2019 zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr ein ordnungsgemäß in der Bergstraße in Dahlheim geparktes Fahrzeug. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06771-93270 an die Polizeiinspektion St. Goarshausen erbeten.

