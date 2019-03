Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lochum. Täterhinweise nach wiederholten Bränden erbeten.

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum 20.01.19 wurde gegen 00.30 Uhr der Brand einer Mülltonne am Friedhof in Lochum gemeldet. Zu einer weiteren Alarmauslösung kam es infolge des Brandes eines Altkleidercontainers am 24.02. gegen 00.10 Uhr ebenfalls in der Nähe des Friedhofes Lochum. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass beide Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Polizei Hachenburg bittet diesbezüglich um Täterhinweise unter 02662/9558-0 oder pihachenburg@Polizei.rlp.de .

