POL-PDLD: Segelflugzeug muss notlanden

Landau (ots) - 1. Mai 2018, 17.30 Uhr Fehlende Thermik führte am Dienstagnachmittag zu einer Notlandung eines Segelflugzeuges auf dem Ebenberg. Die 28-jährige Pilotin war am Morgen mit ihrem einsitzigen Segelflugzeug bei günstigen Winden auf dem Flugplatz Landau-Ebenberg gestartet. Als sie am Nachmittag landen wollte musste sie eine Notlandung auf einem nahegelegenen Acker durchführen (siehe Bild). Die Notlandung glückte. Die Pilotin blieb unverletzt, das Flugzeug war unbeschädigt und am Acker entstand kein sichtbarer Flurschaden.

