POL-PDLD: Zickenkrieg auf dem Maimarkt

Landau (ots) - 30. April 2018, 20.45 Uhr Am Montagabend kam es vor dem Autoscooterstand auf dem Maimarktgelände zu Handgreiflichkeiten unter fünf Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren. Zunächst gerieten eine 17- und 15-jährige Jugendliche aus Landau in Streit, weil das ältere Mädchen mit dem Ex-Freund der 15-jährigen etwas hatte. Der Streit eskalierte und zwei Freundinnen der 17-jährigen mischten sich ein und gingen zu Dritt auf das 15-jährige Mädchen los. Sie zogen es an den Haaren, schleiften es über den Boden und traten ihr mehrmals in den Bauch. Dabei erlitt das Mädchen Prellungen und Abschürfungen am Knie und an der Hand. Sie klagte auch über Bauschmerzen. Die Geschädigte wurde im Krankenhaus aufgesucht und der Sachverhalt aufgenommen. Bei der anschließenden Tatortbegehung konnte ein weiteres 17-jähriges Mädchen namentlich festgestellt werden, die an der Auseinandersetzung beteiligt war. Die Jugendliche gab an, dass sie den Streit schlichten wollte, von der Geschädigten, die im Krankenhaus liegt, aber einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Daraufhin habe sie sich mit einer Ohrfeige revanchiert. Auch diese Anzeige wurde aufgenommen.

