POL-PDLD: Unfall im Parkhaus - unbekannter Unfallzeuge gibt entscheidenden Hinweis

Landau (ots) - 30. April 2018, 10.30- 13.10 Uhr Als eine Touristin zu ihrem Pkw Citroen zurückkam, entdeckte sie am Scheibenwischer einen Zettel. Drauf stand, dass ein Fahrzeug mit LD-Kennzeichen ihr Auto hinten -links beschädigt habe. Tatsächlich entdeckte die 55-jährige Frau am hinteren Radkasten frische Unfallschäden. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt in der 5. Parketage des Parkhauses in der Waffenstraße. Über das mitgeteilte Kennzeichen konnte das vermeintliche Verursacherfahrzeug, ein Mercedes beim Eigentümer überprüft werden. Auch der Mercedes wies an der hinteren Stoßstange frische Unfallspuren auf, die mit den Schäden am Citroen korrespondierten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1000 Euro. Die Polizei sucht nun den Zettelschreiber, weil Fahrer und Halter des Mercedes verschiedene Personen waren. Der unbekannte Zeuge möge sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 melden.

