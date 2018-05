Landau (ots) - Im Rahmen der Streife wurde die Cornichonstraße von der Paul-von-Denis-Straße aus kommend in Richtung Krankenhaus befahren. Es konnte aus der Ferne beobachtet werden, das ein PKW anhielt, welcher sich in Gegenrichtung in Höhe der Einmündung Guldengewann auf der Fahrbahn stehend befand, die Fahrertür geöffnet wurde und der Fahrzeugführer hinter seinem Fahrzeug zwischen die dort geparkten PKW ging. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Der Fahrer hatte Probleme sich auf den Beinen zu halten. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille. Es folgte die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell