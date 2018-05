Landau (ots) - Bei einem Einsatz in Annweiler bog ein Streifenwagen der PI Landau vom Burgenring in die Madenburgstraße ab. Im dortigen Kurvenbereich konnte die Besatzung ein dumpfes Geräusch, sowie eine leichte Erschütterung des Funkwagens wahrnehmen. Eine Nachschau ergab, dass das Dienst-KFZ über einen Kanaldeckel gefahren war, welcher im Scheinwerfelkegel nicht zu erkennen war. In der Madenburgstraße konnte weiter festgestellt werden, dass über eine Länge von ca. 200 m weitere 2 Kanaldeckel auf die Fahrbahn gelegt, eine Holzbarriere errichtet und eine Mülltonne auf die Fahrbahn gezogen war. Ein entgegenkommender Taxi-Fahrer meldete gegenüber der eingesetzten Streife, dass weitere Hindernisse im Bereich des Hohenstaufensaales seien. Auch hier konnten in der Saarlandstraße weitere zwei zweckentfremdete Kanaldeckel, mittig auf der Fahrbahn platziert, aufgefunden werden. Weiterhin wurden weitere zwei Kanaldeckel auf die Landauer Straße gelegt und eine Mülltonne mittig auf der Fahrbahn platziert. Die Hindernisse wurden durch die Polizeibeamten beseitigt. Hinweise nimmt die Polizei Landau oder Annweiler entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell