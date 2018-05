POL-PDLD: Tartanbahn angezündet

Rheinzabern (ots) - Am Donnerstag, 30.04.18, gegen 20:00 Uhr, wird der Polizei im Stadion der Römerbadschule, eine Gruppe Jugendlicher gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entleeren die Teenager eine mit-geführte Flasche mit flüssigem Grillanzünder auf der Tartanbahn und zünden diese an. Die anschließend in den Wald flüchtende Gruppierung konnte von der Polizei eingeholt und die Personalien festgestellt werden. Der Sachschanden an der Tartanbahn wird auf 1000.-EUR beziffert. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben sich wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271/9221-0

www.piwoerth@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell