POL-PDLD: Waldhambach: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Waldhambach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau vom 30.04.2018

Am frühen Morgen des 30.04.2018 kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Landstraße in Waldhambach. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Zwei der sieben Bewohner wurden zunächst vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, konnten jedoch wieder entlassen werden.

Der Sachschaden ist zur Zeit noch nicht genau zu beziffern und dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandsachverständiger wird zur Klärung der Brandursache hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

