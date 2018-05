POL-PDLD: Ehepaar verunfallt auf Motorrad

Impflingen (ots) - 29. April 2018, 10.35 Uhr Eine Sonntagstour endete für ein Ehepaar aus Karlsruhe teilweise im Krankenhaus. Der 58-jährige Motorradfahrer und seine 55-jährige Ehefrau als Sozius waren auf einer 1200 BMW auf der Bundesstraße von Impflingen in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. In einer Linkskurve wollte sich der Motorradfahrer nach einem Überholvorgang wieder einordnen. Dabei kam er mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Krad. Er stürzte und rutschte über die gesamte Fahrbahn. Das Motorrad kam links neben der Straße zum Liegen. Durch den Sturz wurde das Motorrad beschädigt und musste später abgeschleppt werden. Das Ehepaar verletzte sich leicht. Während der Ehemann Abschürfungen an der Hand davontrug, wurde die Ehefrau wegen ihrer Beinverletzung zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

