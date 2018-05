Landau (ots) - Durch Zeugen wurde der Polizei in Landau eine Sachbeschädigung am PKW mitgeteilt. Sie baten um dringende Unterstützung der Polizei, da sie zwei Täter auf frischer Tat festgestellt haben und nun festgehalten würden. Sie konnten die beiden jungen Männer dabei beobachten, wie sie Fahrzeuge mittels Steinen beschädigten. Beide wehrten sich wohl erheblich gegen das Festhalten konnten jedoch durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jeweils 2,0 Promille und 1,53 Promille. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest bei einem der jungen Männer verlief ebenfalls positiv. Schließlich konnte bei der Durchsuchung der Person auch Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden werden. Als Motiv gab er an, wütend auf seine Freundin gewesen zu sein, da sie ihn soeben verlassen hat. Gesamtschadenshöhe min. 10.000 EUR

