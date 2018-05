POL-D: Stadtmitte: Einbruch in ein Juweliergeschäft - Unbekannte Täter erbeuten Goldschmuck und hochwertige Uhren

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte: Einbruch in ein Juweliergeschäft - Unbekannte Täter erbeuten Goldschmuck und hochwertige Uhren

Dienstag, 1. Mai 2018, 1.35 Uhr

Bislang unbekannte Täter erbeuteten in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Königsallee Schmuck und hochwertige Uhren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Kriminalpolizei verschafften sich die Täter Zugang zum Untergeschoss eines leerstehenden Ladenlokals in einem Einkaufszentrum an der Königsallee. Hier stemmten sie im weiteren Verlauf eine massive Wand auf und gelangten so in die Räume des Juweliers. Die Einbrecher stahlen sodann hochwertige Uhren und Goldschmuck aus dem Verkaufsraum. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung aus dem Gebäudekomplex.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

