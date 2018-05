POL-D: Urdenbach: Verdacht einer Verkehrsunfallflucht - 21-jähriger Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Urdenbach: Verdacht einer Verkehrsunfallflucht - 21-jähriger Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Montag, 30. April 2018, 6.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Koblenzer Straße/Kammerrathsfeldstraße ereignet hat. Dabei wurde ein 21 Jahre alter Mann verletzt.

Nach ersten Angaben des 21-Jährigen war er am Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf dem Radweg der Koblenzer Straße in Richtung Südallee unterwegs. Neben ihm sei ein Pkw gefahren. In Höhe der Einmündung zur Kammerrathsfeldstraße habe er plötzlich "einen Schlag" gegen sein Hinterrad bekommen, wodurch er dann im weiteren Verlauf auf die Straße gestürzt sei. Offenbar habe ihn der Wagen touchiert. Der Fahrer oder die Fahrerin sei jedoch direkt weitergefahren.

Der 21-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnte der Radfahrer bislang nicht machen.

Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls und bittet diese sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0211-8700 zu melden.

