Westerburg (ots) - Am 24.12.17, gegen 23.30 Uhr, verschaffte sich in der Brückenstraße in Westerburg ein unbekannter, männlicher Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnmobil und verursachte dort Sachschaden von wenigstens 5.000 EUR. Der Täter entfernte sich anschließend Richtung Stadtmitte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

