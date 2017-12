POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw fährt auf blanker Felge in Schneehaufen

1 weiterer Medieninhalt

Fehl-Ritzhausen (ots) - Am 22.12.2017, um ca. 17:42 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Pkw-Fahrer in der Straße "Im Fehler Garten" in Fehl-Ritzhausen nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen zu sein und fast gegen einen Baum gefahren sei, kurz davor jedoch in einem Schneehaufen stecken geblieben sei. Der Pkw sei zuvor bereits ohne linken Vorderreifen nur auf der Felge gefahren worden. Als die Polizeibeamten zur Unfallaufnahme vor Ort eintrafen, war der verunfallte Fahrer nicht mehr vor Ort. Es konnte jedoch ermittelt werden, dass der 40-Jährige vermutlich in sein ca. 200m entferntes Wohnhaus gelaufen war. Nach richterlicher Anordnung der Wohnungsdurchsuchung konnte der Beschuldigte schlafend im Bett angetroffen werden. Nachdem er geweckt wurde, gestand er, alkoholisiert nach einer Weihnachtsfeier nach Hause gefahren zu sein. Wodurch er seinen linken Vorderreifen verloren hatte, konnte er nicht sagen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,80 Promille. Der Pkw und der Führerschein des Beschuldigten wurden sichergestellt. Dem Beschuldigten selbst wurde eine Blutprobe entnommen.

