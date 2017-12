POL-PDMT: Einbruchsversuch in Sportlerheim

Berod bei Wallmerod (ots) - In der Nacht von Freitag, 22.12.2017 auf Samstag, 23.12.2017,versuchten unbekannte Täter erfolglos in das Sportlerheim in Berod bei Wallmerod einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten dabei mit brachialer Gewalt ein Fenster. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Westerburg unter 02663 98050.

