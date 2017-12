POL-PDMT: Einbruch in Tennisheim SV Rot-Weiß Meudt

Meudt (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 21.12.2017 auf Freitag, 22.12.2017, wurde in das Tennisheim in Meudt eingebrochen. Der oder die Täter hebelten mit brachialer Gewalt ein Gitter und die Holzeingangstür auf. Entwendet wurde nichts, jedoch entleerten die Täter einen selbst mitgebrachten Feuerlöscher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Westerburg unter 02663 9805 0.

