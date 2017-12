POL-PDMT: Erneuter Weihnachtsbaumdiebstahl

Giesenhausen (ots) - Erneut stahlen bisher unbekannte Täter in der Nacht vom Mittwoch, 20.12.17, auf Donnerstag, 21.12.17, Weihnachtsbäume aus der an der B 414 gelegenen Weihnachtsbaumkultur. Hierfür durchtrennten sie zunächst den Drahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell