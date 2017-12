POL-PDMT: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Polizeiinspektion Montabaur

Montabaur (ots) - Am 21.11.2017 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Montabaur Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Aufgrund erheblicher Verstöße in der Vergangenheit stand auch dieses Mal die B255 zwischen Montabaur und Boden im Fokus. Hierbei ist ein Fahrzeugführer hervorzuheben, der in Anbetracht der widrigen Straßen- und Sichtverhältnissen bei erlaubten 100 km/h mit 175 km/h gemessen wurde. Bei einer weiteren Kontrollstelle in Ebernhahn wurden innerorts innerhalb kurzer Zeit 42 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen.

Nicht alle Verkehrsteilnehmer fanden Verständnis für diese Art der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit und hielten es für erforderlich, dies den Beamten kund zu tun. Dennoch hat auch die Sicherheit der Uneinsichtigen höchste Priorität für die Polizei.

