POL-PDMT: Einbruch in Spritzenhaus Hölzenhausen und Grillhütte Rotenhain

Hölzenhausen und Rotenhain (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 20.12.2017 auf Donnerstag, 21.12.2017, wurde in eine Holzhütte am Spritzenhaus Hölzenhausen und in die Grillhütte Rotenhain eingebrochen. In beiden Fällen wurden Spirituosen entwendet. Im vorgenannten Tatzeitraum fiel einem Zeugen ein schwarzer Opel Vectra neben dem Spritzenhaus der Feuerwehr Hölzenhausen auf. Drei männliche Jugendliche hätte dort geparkt und sich hinter die Holzhütte begeben. Möglicherweise besteht Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Grillhütte Rotenhain. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 9805 0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell