POL-PDMT: Seitenscheibe eingeschlagen und Rucksack geklaut

Montabaur (ots) - Am Heiligabend staunte ein joggendes Pärchen bei der Rückkehr zu ihrem in der Jahnstraße in Bad Ems geparkten PKW. Ein unbenannter Täter schlug gegen 12.20 h die Seitenscheibe des Wagens ein und entwendete ein auf dem Rücksitz abgelegten schwarzen Rucksack mit weißem Emblem. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Tel. 02603 / 9700 an die Polizeiinspektion in Bad Ems.

