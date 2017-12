POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Nastätten (ots) - Am Abend des 23.12.2017 ereignete sich zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte vermutlich einen Schaden am vorderen Stoßfänger aufweisen. Die Polizei in St.Goarshausen bittet um sachdienliche Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 06771/93270 entgegengebracht werden.

