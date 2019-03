Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur: Falsche Polizeibeamte am Telefon - Dutzende von Notrufen bei der Polizeiinspektion Montabaur

Montabaur (ots)

Zwischen 11:00 Uhr und 12:10 meldeten sich heute mehr als 50, überwiegend ältere Menschen aus dem Bereich Montabaur über den Notruf bei der Polizeiinspektion Montabaur und gaben an, dass sie von offensichtlich falschen Polizeibeamten angerufen wurden. Die falschen Polizisten versuchten die Bürger über ihre Ersparnisse und Bargeld auszufragen. In allen uns bekannt gewordenen Fällen wurde das Gespräch durch die Betroffenen sofort abgebrochen. Die Kripo Montabaur ermittelt in diesen Fällen.

Die Polizei warnt erneut: Polizeibeamte rufen niemals bei Ihnen zu Hause an und fragen Sie nach Ersparnissen oder Bargeld. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und informieren sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell