Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden und unter Alkoholeinfluss

Höhn (ots)

Am 10.03.19, gegen 01:10 Uhr, befuhr der 19 jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 255 von Ailertchen in Richtung Höhn. Kurz vor der Ortschaft Höhn, ausgangs einer im Steigungsstück befindlichen Rechtskurve, verlor der Fahrzeugführer auf Grund unangepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er einen Fahrbahnteiler, kam er ins Schleudern und letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der PKW mehrfach und kam angelehnt an einen Altglascontainer zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem komplett beschädigten PKW befreien und wurde in ein nah gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr aus Höhn war mit 20 Kräften vor Ort im Einsatz.

