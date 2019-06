Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandursache nach Brand in Frankenthal geklärt

Frankenthal (ots)

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4302712

Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank kommt als Brandursache für den Brand einer Wohnung in Frankenthal (22.06.2019) in Betracht. Dies ergaben Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen, die heute den Brandort begutachtete. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden zwischen 50 000 und 60 000 Euro. Die Wohnung bleibt weiterhin nicht bewohnbar.

