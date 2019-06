Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Garage in Brand

Altrip (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Sonntag (23.06.2019) eine Garage in Altrip in Brand. Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei der Brand in der Böcklinstraße gemeldet. Das Feuer verursachte ein Gesamtschaden von 55 000 Euro. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

