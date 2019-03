Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw in Hammerstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstagabend, dem 02.03.2019 gegen 18:00 Uhr, parkte die Zeugin ihren roten Toyota mit Birkenfeldern Kennzeichen, gegenüber dem Anwesen "Zum Radeberg 26" in Hammerstein, vor der dortigen Garage. Am 05.03.2019 stellte die Eigentümerin gegen 16:45h Beschädigungen an ihrem PKW fest. Dieser wurde rundherum mittels eines Werkzeuges verkratzt.

