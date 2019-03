Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW prallt gegen Baum, Fahrerin schwerverletzt

Föhren (ots)

Am Mittwoch, 06.03.19, gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 39- jährige mit ihrem silbernen PKW VW Fox von Naurath/ Eifel in Richtung Föhren. Kurz vor Föhren kam sie aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die vor Ort erschienenen First Responder befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schweich zu melden.

