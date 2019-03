Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Windschutzscheibe eingeworfen

Morbach/Gonzerath (ots)

In der Nacht von Dienstag, 05.03.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06.03.2019, 10:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines im Ehrental 14 in 54497 Morbach GT Gonzerath abgestellten PKW mittels eines Steines eingeworfen. Die Windschutzscheibe wurde hierdurch irreparabel zerstört.

Die Polizei Morbach fragt: Wer hat in dem vorgenannten Tatzeitraum und in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, welche mit dem Tatgeschehen in Verbindung zu bringen sind.

Sachdienliche Hinweise übermitteln sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de

