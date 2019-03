Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Weinbergtraktors in Ockfen

54441 Ockfen (ots)

Durch vermutlich zwei Täter wurde in der Woche vom 22.02.2019 bis zum 01.03.2019 ein Schmalspurtraktor (Holder) aus einer Halle in Ockfen entwendet. Die bislang unbekannten Täter fuhren mit dem orangenen Traktor dann vom Ockfener Berg aus, unterhalb des Sendemastes, über Irsch in die Gemarkung Kammerforst/Stadt Saarburg. Hier fuhren sich die Täter in der Nähe Serriger Straße in einem Graben fest und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den orangefarbenen Kleintraktor gesehen haben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Telefon: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Armin Görgen

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-30

Telefax 06581 9155-49

pisaarburg@polizei.rlp.de

armin.goergen@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell