Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht -- Zeugen gesucht --

Trier (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 02.03.- 03.03.19 wurde in der Zeit von 16-16 h in Trier, in der Gustave-Eiffel-Str. 11 ein Opel Zafira mit Trierer Kennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher stieß beim Ein-oder Ausparken gegen den geparkten PKW. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/977-93200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner: Backes, PK



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

54290 Trier

Telefon: 0651/9779-3200

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell