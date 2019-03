Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen

Züsch (ots)

In der Nacht von Sonntag, 03. März, auf Rosenmontag, 04. März, wurde in Züsch ein Pkw beschädigt. Der schwarze Mercedes stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Brunnenstraße. An dem hochwertigen Fahrzeug wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Zeitgleich fand in der Halle eine Karnevalsveranstaltung statt. Die Tatausführung müsste erheblichen Lärm verursacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (06503 / 91 51-0) entgegen.

