POL-PDKH: PKW fährt auf anderen auf

Kirn (ots) - Am Montag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 67-Jähriger PKW Fahrer den Kreisverkehr in der Straße "Altstadt" in Kirn. Hierbei musste er am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Der dahinter fahrende 68-Jährige PKW Fahrer fuhr dabei aufgrund von Unachtsamkeit auf den davor wartendenden PKW auf. Es entstand an beiden PKW leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell