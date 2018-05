POL-PDKH: Unfallflucht "Auf dem Loh"

Kirn (ots) - Zwischen Freitag 27.04.2018 und Montag 30.04.2018 wurde in Kirn Auf dem Loh ein geparkter PKW beschädigt. Hierbei fuhr vermutlich ein anderer PKW an diesem PKW vorbei und striff den weißen Mercedes Benz des Geschädigten auf der Beifahrerseite. Es entstand hierbei Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560

