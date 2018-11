POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen (ots) - Heute Nacht, 22.11.2017 auf den 23.11.2018, kurz vor 24.00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Prälat-Caire-Straße. Er holte sich eine Getränkeflasche und ging zum Tresen. Dort griff er in seinen Rucksack, aber anstatt sein Geldbeutel zum Zahlen herauszuholen, holte er eine auf den Kassierer echt wirkende Schusswaffe. Unter Vorhalt dieser Waffe forderte er den Kassierer auf, das sich in der Kasse befindliche Geld in den Rucksack zu legen. Als der Angestellte der Tankstelle dies verweigerte, griff der unbekannte Täter nach der Getränkeflasche und verließ den Verkaufsraum. Die sofort alarmierten Polizeibeamten fahndeten nach dem unbekannten Täter, konnten ihn jedoch nicht auffinden. Er war etwa 25-30 Jahre alt, circa 1,65 m groß und hatte eine schmale Statur. Er trug eine schwarze Mütze, eine grüne Army Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, eine helle Blue-Jeans, blaue Sportschuhe sowie grau-grüne Handschuhe. Zudem trug er ein weißes Tuch, welches den Halsbereich bis zur Nase abdeckte. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer war zur Tatzeit im Bereich der Tankstelle und hat dort Beobachtungen gemacht. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

