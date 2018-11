POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Als am 22.11.2018 zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr eine 29-Jährige in einem Warenhaus am Rathausplatz einkaufen war, wurde ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen, die sie über den Kinderwagen gehängt hatte. Die Polizei rät eindringlich, alle Wertsachen nah am Körper zu tragen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

