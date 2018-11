POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall in der Edigheimer Straße

Ludwigshafen (ots) - Am 22.11.2018 gegen 18.15 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Edigheimer Straße nach Oppau. An der Kreuzung missachtete die 37-Jährige ein Stopp-Schild und die beiden Autos stießen zusammen. Die im Auto der 37-Jährigen sitzende Tochter wurde durch den Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.

