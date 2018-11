POL-PDLU: Speyer - Graffiti auf Spielplatz (14-1811)

Speyer (ots) - 17.11.2018, 18.00 Uhr - 18.11.2018, 08.00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte im Meisenweg das gesamte Inventar des Spielplatzes mit den Zahlen 67 und 67346 besprüht. Des Weiteren wurde an zwei Garagenwänden in unmittelbarer Nähe ebenfalls die Zahlenfolge 67346 mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

